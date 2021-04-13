شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لمحمد الشناوى خلال ساعات للتأكد من إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لمسحة طبية للكشف عن كورونا خلال الساعات المقبلة، للكشف عن فيروس كورونا بعدما جاءت نتيحة المسحة الأولى إيجابية.

وتلقى النادى الأهلى صدمة خلال الساعات الماضية بعدما اشتكى محمد الشناوى من بعض أعراض فيروس كورونا، لذا غاب عن مران الأمس وخضع لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية.

ومن المقرر أن يخضع حارس الأهلى لمسحة أخرى خلال الساعات لمقبلة للتأكد من نتيجة المسحة الأولى، وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

ويغيب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى والنصر المقرر لها التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب الإيقاف.

وحال تأكد إصابة محمد الشناوى بفيروس كورونا سيغيب الحارس الدولى عن مباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها الأحد المقبل فى بطولة الدورى المصرى.