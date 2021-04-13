شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جونيور أجاي تُعجّل بعودة كهربا لمباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الأهلي، على وضع برنامج تأهيل بدني لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من أجل تجهيزه ورفع كفاءته البدنية، تحسبا للاستعانة بخدماته في المباريات المقبلة بالتدريج، وتعويض غياب النيجيري جونيور أجايي الذي سيغيب فترة طويلة عن الملاعب عقب إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورغم أن كهربا غائب عن مباريات الأهلي منذ فترة طويلة للايقاف على خلفية أزمة تغريمه 200 ألف جنيه وتوقيع عقوبة المنع من المباريات شهراً بسبب إعتراضه بطريقة غير لائقة على الجهاز الفني إلا أن النية تتجه للعفو عن كهربا والإستعانة به الفترة المقبلة ليكون أحدى البدائل المطروحة أمام الجهاز الفني لتعويض غياب جونيور أجاي.

ويرغب موسيماني ومعاونيه في تجهيز بديل جاهز للمشاركة بدلا من أجايي المصاب، لذا فضل الجهاز الفني وضع برنامج خاص لكهربا، باعتبار أكثر لاعب قادر على تعويض غياب أجايي في مركز الجناح الأيسر، أو يعتمد على توظيف لاعب آخر في هذا المركز خاصة في مباراة القمة.

ويمتلك موسيماني ورقة أخرى لتعويض غياب أجاي وهي طاهر محمد طاهر الذي يؤدي بشكل جيد وتشير الدئلال إلى أن المدير الفني سيعتمد على الثنائي طاهر وكهربا في مركز الجناح الأيسر لتعويض أجاي الذي سيغيب عدة أسابيع عن الملاعب.