شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. جيانا فاروق أول لاعبة مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد فى الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تٌعد جيانا فاروق، هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو في رياضة الكاراتيه، فى أول نسخة تشارك فيها اللعبة، حيث أعلن الاتحاد قائمة المتأهلين عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا لتكون أول مصرية وعربية تنجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وتبلغ جيانا فاروق 26 عاما، وبدأت الرياضة مع لعبة السباحة، لكنها لم تكملها، وانضمت للكاراتيه، ودرست الصيدلة وحصلت على درجة البكالوريوس، وشاركت في الكثير من البطولات.

واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.

جيانا فاروق بطلة العالم فى الكاراتيه، نجحت فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولى قائمة المتأهلين إلى البطولة فى كل وزن، حيث نشر الاتحاد الدولى للعبة قائمة المتأهلين إلى الدورة الأولمبية عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا محمد فاروق لطفى لاعبة المنتخب.

وكانت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه توجت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3.