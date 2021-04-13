الزمالك يشكو الأهلي في الانضباط.. ويحقق مع شبابه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك فتح باب التحقيق مع شباب الفريق، بشأن الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا في أعقاب مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999.

وظهر إمام عاشور لاعب الزمالك رفقة شباب النادي في مقطع فيديو وهم يوجهون السباب لرموز الأهلي على رأسهم صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق وحسن حمدي وأحمد شوبير، خلال احتفالهم بالفوز ببطولة الدوري مواليد 99 في غرفة خلع الملابس.

وستتخذ إدارة النادي قراراتها وفقا للتحقيق الذي سيتم في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادي الزمالك.

كما قررت لجنة الزمالك، شكوى الأهلي في لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبي الأهلي لتجاوزهم في حق نادي الزمالك.

وتطالب إدارة النادي بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة في قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية.