الزمالك يشكو الأهلي في الانضباط.. ويحقق مع شبابه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك فتح باب التحقيق مع شباب الفريق، بشأن الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا في أعقاب مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999.
وظهر إمام عاشور لاعب الزمالك رفقة شباب النادي في مقطع فيديو وهم يوجهون السباب لرموز الأهلي على رأسهم صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق وحسن حمدي وأحمد شوبير، خلال احتفالهم بالفوز ببطولة الدوري مواليد 99 في غرفة خلع الملابس.
وستتخذ إدارة النادي قراراتها وفقا للتحقيق الذي سيتم في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادي الزمالك.
كما قررت لجنة الزمالك، شكوى الأهلي في لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبي الأهلي لتجاوزهم في حق نادي الزمالك.
وتطالب إدارة النادي بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة في قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية.