تريزيجيه خارج الملاعب حتى نهاية الموسم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، أن لاعبه المصري محمود حسن "تريزيجيه"، سيخضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى بعد تعرضه لإصابة في مباراة ليفربول السبت الماضي، ما سيحتم غيابه عن بقية الموسم الحالي.

وقال النادي، في بيان له، إن تريزيجيه "سيخضع لعملية جراحية قبل أن يبدأ فترة إعادة التأهيل".

وأضاف: "الجميع في أستون فيلا يتمنى لتريزيغيه الشفاء التام والسريع".

واضطر تريزيجيه (26 عاماً) إلى مغادرة ملعب مباراة أستون فيلا وليفربول (1-2) في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، باكيا بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتألق لاعب الأهلي السابق في عامه الأول مع فيلا، حيث سجل 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 41 مباراة، إلا أنه فشل في المتابعة بالزخم ذاته في هذا الموسم، بعدما اضطر للغياب لفترة شهرين بسبب إصابة في الرأس، ثم بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يستعيد ثقة مدربه دين سميث، الذي أشركه أساسيا أربع مرات في مبارياته الخمس الأخيرة.

ونجح تريزيجيه في هز الشباك للمرة الأولى هذا الموسم، بتسجيله ثنائية أمام فولهام (3-1) في المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن أستون فيلا يحتل المركز الـ11 في الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 44 نقطة من 13 فوزاً، مقابل 5 تعادلات، و12 خسارة.