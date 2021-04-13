شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا بالسويس اليوم استعدادًا للحرس فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر مساء اليوم، الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى السويس من أجل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق، فى إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود، بالمباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسافر الزمالك إلى السويس للدخول في معسكر مغلق عقب إنتهاء التدريبات الجماعية المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

حيث كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قرر تعديل موعد مران الفريق اليوم، لينطلق في تمام التاسعة مساء بدلا من موعده في الحادية عشرة صباحا، وجاء قرار كارتيرون بتعديل موعد المران لمنح الفرصة للاعبين للإفطار مع أسرهم في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف البطولة الإفريقية، والتركيز على المباريات المقبلة في بطولتي كأس مصر والدوري المصري، مشيراً إلى قدرة الفريق على التتويج بالبطولتين.

وشدد باتريس كارتيرن على لاعبى الزمالك بضرورة بذل قصارى جهدهم فى الفترة المقبلة، والعمل على مصالحة الجماهير الحزينة من توديع دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك كان ودع بطولة دورى أبطال أفريقيا رغم تحقيق الفوز على تونجيث السنغالى بنتيجة 4 / 1، إلا إن تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، أطاح بالفارس الأبيض ليحتل الترجى بتلك النتيجة قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.