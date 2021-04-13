رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك: اذا أرادوا منح لقب دوري 99 للأهلي فليفعلوا ذلك

الشارقة - اميمة ياسر - قال بدر حامد٬ رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك٬ أنه فوجئ بالمشهد العبثي الذي حدث أمس فى مباراة الأهلي مع القلعة البيضاء لدوري 99 وذلك بعد حالة اللغط حول تحديد هوية البطل.

وأضاف "حامد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten"أن اتحاد الكرة لم يرسل لائحة جديدة ولذلك من المفترض أن تطبق اللائحة القديمة والمواجهات المباشرة ليس لها محل من الإعراب لأن الدوري من دور واحد.

وتابع: إقامة مباراة فاصلة بين الأهلى والزمالك خارج السياق واذا كانوا يريدون منح اللقب للقلعة الحمراء فليتفضلوا ولن نلعب اللقاء الفاصل وأحمد مجاهد أخطأ بتأكيد أن هذه البطولة ليس لها قيمة وأتمني أن يعتذر بعد تصريحاته.