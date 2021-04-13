شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتجه للإسكندرية اليوم لمواجهة النصر في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة النصر غدا الأربعاء في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، في المباراة التي ينوي الجهاز الفني لتحقيق الفوز فيها للاستمرار في الحفاظ على اللقب الذي توج به المارد الأحمر في النسخة الماضية عقب الفوز على طلائع الجيش في المباراة النهائية.

وينوي الجهاز الفني للأهلي الدفع بمجموعة من اللاعبين الاحتياطيين من أجل تجهيزهم للمباريات القادمة، خاصة اللاعبين الذين سيشاركوا في مباراة القمة لتعويض اللاعبين المصابين ومعهم مجموعة من اللاعبين البدلاء مثل علي لطفي وسعد سمير وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا وصلاح محسن ووليد سليمان وناصر ماهر.

في سياق جديد، يتوجه فريق الأهلي اليوم الثلاثاء، إلى الإسكندرية للمبيت بها بعد خوض المران الختامي مساء اليوم على ملعب مختار التتش، وبعدها يعلن الفريق قائمة المباراة ويتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد فنادقها على أن يخوض المباراة التى ستقام بالأسكندرية.

في ذات الشأن، عكف بيتسو موسيماني ومعاونيه طوال الأيام الماضية على جمع أكبر قدر من المعلومات عن فريق النصر، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، من أجل معرفة اسلوب لعبه وأبرز اللاعبين في صفوفه وكذلك كل المعلومات التي يحتاجها الجهاز الفني لفك شفرات الفريق الغامض بالنسبة للأهلي لأنه يلعب في دوري المظاليم.