شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتسلح بناشئي الزمالك أمام الحرس في الكأس .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك لمواجهة نادى حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ويأمل باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك في تحقيق الفوز والتقدم خطوة أولى نحو تحقيق اللقب المفضل لجماهير الأبيض التي ترفض خسارة الفريق لأى لقب بعد الخروج من دورى أبطال أفريقيا بعد تعادل الترجى ومولودية الجزائر بهدف لمثله.

ويدرس كارتيرون الاعتماد على اللاعبين المتألقين من فريق 99، وفى مقدمتهم أسامة فيصل وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف وغيرهم، في ظل إيقاف المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو عن مواجهة الحرس في كأس مصر، بالإضافة إلى عدم تعافى عبد الله جمعة حتى الآن من الإصابة التي يعانى منها.

كما يفكر مدرب الزمالك في إراحة كل من طارق حامد وحازم إمام ومنح الفرصة لمحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز والتونسى حمزة المثلوثى للحكم عليهم وتجهيزهم بسبب ضغط المباريات في الفترة المقبلة.

ومنح الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون السباعي طارق حامد، أشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، محمود حمدي الونش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرحيم جنش، حازم إمام، راحة من التدريبات الجماعية للفريق أمس الإثنين، وجاء القرار لعدم تعرضهم للإرهاق في ظل ضغط المباريات المتواصل خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن الفريق سيخوض منافسات الدورى وكأس مصر فى الفترة المقبلة.

وشهد تدريب الزمالك انتظم الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد، بعد قرار العفو من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث كان الثنائى اعترضا على قرارات المدير الفنى مما أدى لمعاقبتهم بالتدريب مع الناشئين.