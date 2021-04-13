شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ التحقيق مع إمام عاشور بعد فيديو سباب الأهلي وقياداته (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، فتح التحقيق مع الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا بشأن بعض لاعبي الشباب بالنادي في أعقاب مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999.

وستتخذ إدارة النادي قراراتها وفقا للتحقيق الذي سيتم في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادي الزمالك.

الزمالك يفتح التحقيق في أحداث واقعة سباب الأهلي

كما سترسل إدارة النادي شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبي الأهلي لتجاوزهم في حق نادي الزمالك.

وتطالب إدارة النادي بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة في قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية.

الزمالك يفتح التحقيق في أحداث واقعة سباب الأهلي

وأكد عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قررت عدم المشاركة في المباراة الفاصلة التي أعلن عنها اتحاد الكرة لحسم بطولة الجمهورية للشباب مواليد 1999.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إقامة مباراة فاصلة يوم ٢٠ إبريل بين الزمالك و الأهلي لتحديد البطل. وشدد الدردير على أن إدارة النادي طالبت باعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للائحة التي أرسلها اتحاد الكرة لكل الأندية.

وأضاف رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك :”إدارة النادي قررت اللجوء لمركز التسوية والتحكيم في حالة عدم اعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للوائح كما ستلجأ للمحكمة الرياضية الدولية في حالة عدم الحصول على حق النادي وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي”.

واختتم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك تصريحاته بأن اللائحة واضحة وصريحة وتنصف نادي الزمالك مشددا على أن النادي يطالب فقط بالعدالة والحصول على حقه.