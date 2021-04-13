شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سيكا: الإعلام «يداري» علي مشاكل الأهلي.. والقيعي لا يجرؤ على مهاجمة لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا سيكا، نجم الإسماعيلي والزمالك السابق، إن المهندس عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، لا يستطيع مهاجمة أي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأضاف سيكا، في تصريحات تليفزيونية: «هناك العديد من المشاكل للاعبي النادي الأهلي، ولكن الإعلام الأهلاوي لا يذكرها».

وتابع: «عدلي القيعي لا يجرؤ على مهاجمة أي من لاعبي الأهلي على قناة النادي، خاصة أن هناك بعض اللاعبين أثاروا مشاكل في الفترة الماضية على رأسهم محمود كهربا».