شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يوفر سكن للمدرب العام ومخطط الأحمال.. وبيكلي يغيب عن مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى المقاصة، في توفير محل إقامة للبناني بلال محيي الدين المدرب العام للفريق الفيومي والتونسي أحمد بهلول مخطط الأحمال للإقامة به خلال فترة تواجدهما في مصر لمعاونة محمد عبد العظيم في تدريب المقاصة.

وفضل مسئولو نادى المقاصة توفير سكن للثنائي محيى الدين وبهلول في مدينة نصر ليكون قريبا من ملعب التدريب في التجمع الخامس مع توفير سيارة خاصة لنقلهما إلى ملعب التدريب على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ورفض محمد عظيمة، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، فكرة مناقشة تعديل لائحة الفريق الفيومي في الوقت الحالي، مرحبا باستمرار العمل باللائحة القديمة التي كان يسير عليها الجهاز الفني السابق بقيادة إيهاب جلال.