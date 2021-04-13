شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يوفر سكن للمدرب العام ومخطط الأحمال.. وبيكلي يغيب عن مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى المقاصة، في توفير محل إقامة للبناني بلال محيي الدين المدرب العام للفريق الفيومي والتونسي أحمد بهلول مخطط الأحمال للإقامة به خلال فترة تواجدهما في مصر لمعاونة محمد عبد العظيم في تدريب المقاصة.
ورفض محمد عظيمة، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، فكرة مناقشة تعديل لائحة الفريق الفيومي في الوقت الحالي، مرحبا باستمرار العمل باللائحة القديمة التي كان يسير عليها الجهاز الفني السابق بقيادة إيهاب جلال.
ولم يفتح عظيمة ملف تعديل اللائحة المالية في المقاصة مفضلا التركيز على توصيل الأمور الفنية للاعبين والتعرف على إمكانيات لاعبيه عن القرب، تاركا أمر اللائحة المالية لتقدير إدارة النادي الفيومي.
وأظهر عظيمة بصمته مع المقاصة في أول مهمة رسمية بعدما حقق التعادل مع سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة عشر من عمر الدوري.