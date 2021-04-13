شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: اتحاد الكرة أخطأ ويجب أن يعتذر .. وإذا أراد منح اللقب للأهلي فليفعل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، إنه تفاجأ بالمشهد العبثي الذي حدث في مباراة الأهلي مع القلعة البيضاء لدوري 99، وذلك بعد حالة اللغط حول تحديد هوية البطل.

وأوضح حامد، في تصريحات تليفزيونية: «اتحاد الكرة لم يرسل لائحة جديدة ولذلك من المفترض أن تطبق اللائحة القديمة والمواجهات المباشرة ليس لها محل من الإعراب لأن الدوري من دور واحد».

وأضاف: «إقامة مباراة فاصلة بين الأهلى والزمالك خارج السياق وإذا كانوا يريدون منح اللقب للقلعة الحمراء فليتفضلوا، ولن نلعب اللقاء الفاصل، وأحمد مجاهد أخطأ بتأكيد أن هذه البطولة ليس لها قيمة وأتمني أن يعتذر بعد تصريحاته».

وأكد حامد أن دوري شباب 99 تم استكماله بناء على طلب شوقي غريب الذي أصر على إقامة هذه البطولة قبل أولمبياد طوكيو.

وقال حامد: «عقدنا اجتماعا مع إدارة الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز وننتظر قرار اللجنة في خوض المباراة من عدمها ونحترم أي قرار يصدر».

وعن أزمة إمام عاشور، قال: «نادي الزمالك يحترم الجميع وهناك تحقيق مع اللاعب في النادي ولجنة الزمالك ستصدر قرارا وأى لاعب يخرج عن ابنص سيعاقب».