شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سيكا: «الأهلي عايز حكام مصريين في القمة عشان يكسب».. وإمام عاشور ضحية الكبت والظلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا سيكا، نجم الإسماعيلي والزمالك السابق، إن النادي الأهلي يرغب في إقامة مباراة القمة أمام نادي الزمالك، بحكام مصريين.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك 18 أبريل الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح سيكا، في تصريحات تلفزيونية: «اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، جاءت لمجاملة الأهلي»، وتابع: «النادي الأهلي يرغب في إقامة مباراة القمة بحكام مصريين، وذلك على الرغم من بيان محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر الذي أكد طلب استقدام حكام أجانب.. الفريق الأحمر مش بيكسب غير بحكام مصريين».

ويرى رضا سيكا أن النادي الأهلي، هو الذي يدير الاتحاد المصري لكرة القدم، مضيفا: «الأهلي هو اللي بيدير اتحاد الكرة، والدليل على ذلك، عندما تولى أحمد مجاهد مسؤولية الجبلاية، قرر إيقاف محمد الشناوي، حارس الفريق الأحمر، 4 مباريات، تم تراجع بعد ذلك عن العقوبة وتخفيفها إلى مباراة واحدة، ولو كان احمد مجاهد، أصر على قراره كان من الممكن أن يرحل عن اتحاد الكرة».

وواصل: «كلنا رأينا طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، رحل بعدما أصدر قرارا بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي».

في سياق آخر، أشار سيكا إلى أن إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعرض لظلم بين في الفترة الماضية.

وقال سيكا: «إمام عاشور، عامل مشكلة لبعض الأهلاوية منذ أحداث مباراة السوبر المحلي، التي أقيمت في الإمارات العام الماضي.. إمام عاشور (ضحية)، اللاعب كان بيحتفل بالتتويج ببطولة الدوري داخل غرفة خلع الملابس.. اللاعب يشعر بالكبت والظلم، لذلك كانت احتفالاته قوية».