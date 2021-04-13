شكرا لقرائتكم خبر عن «عيب يا شوبير».. بدر حامد: الزمالك مظلوم من 40 سنة.. وهدف حسن شحاته الدليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض هو الأحق بالتتويج ببطولة الدوري مواليد 99.

وقال حامد، في تصريحات تليفزيونية: «القصة كلها عبثية، أنا أعمل في قطاع الناشئين منذ 30 عاما سواء داخل مصر أو خارجها، أول مرة أشرف هذا المشهد العبثي».

وأضاف :«كلام أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة خاطئ، اللائحة واضحة للجميع»، موضحا :«اللائحة في البند الثالث تؤكد أنه في حال تساوي فريقين في عدد النقاط يتم اللجوء إلى فارق الأهداف».

وتابع : «الزمالك هو بطل دوري الجمهورية، والموقع الرسمي للأهلي أكد ان الفريق الأحمر يحتاج الفوز على الزمالك بفارق 3 أهداف أو أكثر لكي يتوج بالبطولة».

وواصل: «ليه تقوم بتغيير اللائحة عقب المباراة، لمصلحة مين؟»، مضيفا : «قرار اتحاد الكرة أشعل الفتنة بين الجماهير».

وواصل : «نادي الزمالك مظلوم جدًا من 40 سنة، وهدف حسن شحاتة عام 81 خير دليل على ذلك».

ووجه حامد رسالة إلى الإعلامي أحمد شوبير، قائلا : «عيب تكتب أن الأهلي هو بطل دوري الشباب، اتأكد الأول وبعد كدة اكتب».