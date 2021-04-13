عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تريزيجيه خضع لجراحة بالركبة.. وأستون فيلا يكشف مدة غيابه

الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم أن جناحه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليسرى بعد تعرضه لإصابة أمام ليفربول في الدوري الممتاز، السبت، ما سيحتم غيابه عن بقية الموسم الحالي.



واضطر تريزيجيه (26 عاما) إلى مغادرة الملعب باكياً بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي، في خسارة فريقه على ملعب "أنفيلد" 1-2 في المرحلة 31.

وأفاد نادي مدينة برمنجهام في بيان "خضع تريزيجيه لعملية جراحية قبل أن يبدأ فترة إعادة التأهيل. نتمنى له الشفاء التام والسريع".

في المقابل، تريزيجيه، صاحب 48 مباراة دولية، عبر صفحته على إنستجرام عقب تعرضه للإصابة: "بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف أرد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن. أسألكم الدعاء".

وتلقى تريزيجيه العديد من رسائل الدعم أبرزها من نجم ليفربول محمد صلاح، الذي حياه متمنياً له عودة سريعة إلى الملعب، وكتب على إنستجرام: "أتمنى لك الشفاء العاجل وأتوق لرؤيتك مجدداً على الملعب قريباً".

فيما أحمد حجازي: "ألف سلامة عليك ياتريزيجيه إن شاء الله هترجع أقوى وأحسن وهتحقق كل أحلامك ولكننا واثقين فيك وفي رجوعك أحسن".

وأضاف زميله في فيلا، أحمد المحمدي "ستكون أقوى يا أخي، أتمنى لك الشفاء العاجل".

وفي عامه الأول مع فيلا تألق تريزيجيه بتسجيله 7 أهداف وتمريره 3 كرات حاسمة في 41 مباراة، إلا أنه فشل في المتابعة بالزخم ذاته في هذا الموسم بعدما اضطر للغياب لفترة شهرين بسبب إصابة في الرأس، ثم بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا قبل أن يستعيد ثقة مدربه دين سميث الذي أشركه أساسيا 4 مرات في مبارياته الخمس الأخيرة.

ونجح لاعب الأهلي المصري سابقاً في هز الشباك للمرة الاولى هذا الموسم بتسجيله ثنائية أمام فولهام 3-1 في المرحلة 30.

ويحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر في البريميرليج، برصيد 44 نقطة من 13 فوزاً مقابل 5 تعادلات و12 خسارة.