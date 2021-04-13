شكرا لقرائتكم خبر عن الفيديوهات سلاح كارتيرون لاستكشاف الحرس قبل موقعة الزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على دراسة نقاط قوة وضعف فريق حرس الحدود، من خلال بعض المباريات التي حصل على فيديو لها، خاصة في ظل عدم توافر فيديو لكل مباريات الحرس نظرا لمشاركته في "الممتاز ب" الذى يجد صعوبة في تسجيل كل مبارياته.

ويستعد فريق الزمالك إلى مواجهة نظيره حرس الحدود يوم الاربعاء المقبل على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأعد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد لكارتيرون تقريرا شاملا عن فريق حرس الحدود بشكل تفصيلى، يبين أهم اللاعبين وطريقة اللعب التي يعتمد عليها الحرس ونقاط القوة والضعف، وهو ما يكشف المنافس أمام كارتيرون لوضع الخطة المناسبة لعبود الحدود في كأس مصر.

وعقد كارتيرون جلسة مطولة مع لاعبي الزمالك خلال الساعات الأخيرة، فى إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود وطالب اللاعبين بغلق ملف البطولة الإفريقية، والتركيز على المباريات المقبلة في بطولتي كأس مصر والدوري المصري، مشيراً إلى قدرة الفريق على التتويج بالبطولتين.

وشدد باتريس كارتيرن على لاعبى الزمالك بضرورة بذل قصارى جهدهم فى الفترة المقبلة، والعمل على مصالحة الجماهير الحزينة من توديع دورى أبطال أفريقيا.

وودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات، رغم تحقيق الفوز على تونجيث السنغالي فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضى، وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورغم الفوز ودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، ليحتل الترجى قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.