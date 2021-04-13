شكرا لقرائتكم خبر عن الفيديوهات سلاح كارتيرون لاستكشاف الحرس قبل موقعة الزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعكف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على دراسة نقاط قوة وضعف فريق حرس الحدود، من خلال بعض المباريات التي حصل على فيديو لها، خاصة في ظل عدم توافر فيديو لكل مباريات الحرس نظرا لمشاركته في "الممتاز ب" الذى يجد صعوبة في تسجيل كل مبارياته.
ويستعد فريق الزمالك إلى مواجهة نظيره حرس الحدود يوم الاربعاء المقبل على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
وأعد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد لكارتيرون تقريرا شاملا عن فريق حرس الحدود بشكل تفصيلى، يبين أهم اللاعبين وطريقة اللعب التي يعتمد عليها الحرس ونقاط القوة والضعف، وهو ما يكشف المنافس أمام كارتيرون لوضع الخطة المناسبة لعبود الحدود في كأس مصر.
وعقد كارتيرون جلسة مطولة مع لاعبي الزمالك خلال الساعات الأخيرة، فى إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود وطالب اللاعبين بغلق ملف البطولة الإفريقية، والتركيز على المباريات المقبلة في بطولتي كأس مصر والدوري المصري، مشيراً إلى قدرة الفريق على التتويج بالبطولتين.