شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى في رمضان (1).. الأهلي يهزم الزمالك إفريقيا (رايح جاي) في 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم، تحتفظ بذكريات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة، وتبقى تلك المباريات عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ العريق للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:الأهلي يكتسح الزمالك إفريقيا ذهابا وإيابا في 2005

التقى الأهلي والزمالك لأول مرة في دوري الأبطال في نصف النهائي، عندما حقق الأحمر الفوز 2-1 في مباراة الذهاب بهدفين من عماد متعب ومحمد بركات، فيما سجل هدف الأبيض حازم إمام، ثم انتصر الأهلي على الزمالك 2-0 في مباراة الإياب بهدفين من محمد بركات.

ففي 25 سبتمبر 2005: تغلب الأهلي على غريمه الزمالك 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي 16 أكتوبر 2005: كرر الأهلي انتصاره على الزمالك بثنائية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اللقاء الأول

مباراة الذهاب أقيمت يوم 25 سبتمبر 2005 باستاد الكلية الحربية، وأدارها الحكم كوفي كودجا من بنين، ونجح الأهلى بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه فى تقديم عرض رائع، وكان الفريق الأفضل معظم فترات المباراة، وسجل هدفين عن طريق عماد متعب فى الدقيقة 37، والزئبقى محمد بركات في الدقيقة 45، بعدما عاندت العارضة محمد أبوتريكة، وفى الشوط الثانى سجل حازم إمام قائد الزمالك هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 74 .

تشكيل الأهلي: عصام الحضري وعماد النحاس ووائل جمعة وأحمد السيد وإسلام الشاطر "شادى محمد ق60" وجيلبرتو ومحمد بركات وحسام عاشور "محمد عبد الوهاب ق88"، وحسن مصطفي ومحمد أبوتريكة "أمادو فلافيو ق74" وعماد متعب.

تشكيل الزمالك: محمد عبد المنصف ووائل القبانى وأحمد بكري ومدحت عبد الهادي وعادل فتحى "سامح يوسف ق71" وطارق السيد وإبراهيم سعيد "حازم إمام ق50" والمعتز بالله إينو ومحمد أبوالعلا ووليد صلاح عبد اللطيف وعبد الحليم على "جمال حمزة ق63".

اللقاء الثاني

مباراة العودة أقيمت يوم 16 أكتوبر 2005 باستاد الكلية الحربية وأدارها الحكم الليبي عبد الحكيم الشلماني، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 4-1 ويصعد للنهائي .

وعانى الزمالك من غيابات مؤثرة دفعت فاروق جعفر، المدير الفني، للدفع بالمعتز بالله إينو كقلب دفاع ورغم صمود الزمالك في الشوط الأول، إلا أنه تراجع في الشوط الثاني وسجل الأهلي هدفين عن طريق محمد بركات في الدقيقتين 62 و73، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في المباراتين .

تشكيل الأهلى: عصام الحضرى وعماد النحاس ووائل جمعة وأحمد السيد وإسلام الشاطر وجيلبرتو ومحمد بركات ومحمد شوقى وحسن مصطفى "حسام عاشور ق46" ومحمد أبوتريكة "سيد عبد الحفيظ ق 82" وعماد متعب "أسامة حسنى ق89".

تشكيل الزمالك: محمد عبد المنصف ووائل القبانى وإبراهيم سعيد والمعتز إينو وسامح يوسف وطارق السيد ومحمد عبد الواحد ومحمد أبوالعلا وجونيور "حازم إمام ق68" وعبد الحليم على وجمال حمزة "وليد صلاح عبد اللطيف ق61".