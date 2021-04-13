شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يكشف عن أفضل حراس في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد، حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، عن أنه يوجد أربع حراس مرمى مميزين هذا الموسم في بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث جاء الاختيار على محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى في المقدمة.

وأوضح عبد الواحد السيد، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه ياتى في المركز الثانى والثالث حراس فريق الزمالك محمود جنش ومحمد أبو جبل والذى ظهر أيضا بشكل ملفت عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا ويقدم مستوى جيد خلال لقاءات فريقه الماضية.

وأشار عبد الواحد السيد، إلى أنه يوجد حراس مرمى جيدين في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم وصغار السن أيضا حيث يوجد عمر رضوان حارس مرمى أسوان ومحمود الغندور حارس مرمى الإنتاج الحربى ومحمد صبحى حارس الاتحاد السكندرى والمعار من الزمالك ومحمود جاد حارس مرمى فريق إنبى.

وأكد عبد الواحد السيد، أن عصام الحضري حارس الأهلي والزمالك الأسبق هو أفضل حارس في تاريخ مصر من ناحية الأرقام والبطولات والإنجازات التي حققها.

وأضاف عبد الواحد السيد خلال ندوته بـ"الخليج 365"، أن عادل المأمور هو أفضل حارس في تاريخ مرمي الزمالك، وإكرامي الشحات أفضل حارس في تاريخ النادي الأهلي.