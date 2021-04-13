رسميًا.. الزمالك يعلن رفضه خوض المباراة الفاصلة لبطولة 99.. ويتجه للتصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن نادي الزمالك رفضة المشاركة في المباراة الفاصلة التي أعلن عنها الاتحاد المصري لكرة القدم لحسم بطولة الجمهورية للشباب مواليد 1999.

وقال عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، رفضت خوض المباراة.

وشدد الدردير على أن إدارة النادي طالبت باعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للائحة التي أرسلها اتحاد الكرة لكل الأندية.

وأضاف: "إدارة النادي قررت اللجوء لمركز التسوية والتحكيم في حالة عدم اعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للوائح كما ستلجأ للمحكمة الرياضية الدولية في حالة عدم الحصول على حق النادي وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي".

واختتم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك تصريحاته بأن اللائحة واضحة وصريحة وتنصف نادي الزمالك مشددا على أن النادي يطالب فقط بالعدالة والحصول على حقه.