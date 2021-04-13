الامارات | دورة ند الشبا الرياضية تنطلق غداً بمنافسات البادل تنس

شكرا لقرائتكم خبر عن دورة ند الشبا الرياضية تنطلق غداً بمنافسات البادل تنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً منافسات النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر فعالياتها حتى 29 أبريل الجاري، وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة لجميع المنافسات.

وأنجزت اللجنة المنظمة كل الترتيبات الخاصة بالتنظيم، اذ تبدأ الفعاليات بمنافسات بطولة البادل تنس التي تقام وفق اللوائح المعمول بها في اتحاد اللعبة حسب التصنيف الجديد للبطولات المحلية، الذي اعتمده الاتحاد أخيراً، وتتضمن أربع فئات، هي الفئة الذهبية للرجال، وفئتان برونزيتان للرجال والسيدات، والفئة الدولية، وتقام منافسات البطولة في قاعة البادل تنس بمجمع ند الشبا الرياضي.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة إن منافسات الفئات المحلية ستقام خلال الفترة من 14 إلى 25 أبريل، على أن يقام الدور النهائي يوم 26 أبريل، فيما تقام منافسات الفئة الدولية خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل، وسيتم تطبيق كل إجراءات السلامة للمشاركين واللجنة المنظمة والإعلام، اذ يتوجب على الجميع إجراء فحص كورونا (PCR)، وتقديم إثبات بنتيجة سلبية للتمكن من الدخول قاعة المنافسات قبل كل مباراة، وتكون هذه النتيجة صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

ويقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً على مدار ثلاثة أيام، وهي 22 و23 و24 أبريل، وتتضمن بطولة الدراجات الهوائية خمس فئات يسمح بالمشاركة فيها لجميع الهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق، والفئات هي: الفئة المفتوحة للرجال، والفئة المفتوحة للسيدات، ويسمح فيهما بمشاركة لاعبي ولاعبات الأندية والمنتخبات الوطنية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من المواطنين والمقيمين، وفئة الهواة المواطنين فقط، وفئة الهواة للمواطنات فقط، ولا يسمح فيها بمشاركة أي لاعب ينتمي إلى نادٍ أو يملك بطاقة دراج رسمية صادرة من اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية تفيد بتسجيله في أحد أندية الدولة، كما يتضمن السباق فئة أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين الذين يسمح لهم بالمشاركة بدراجات الطريق الخاصة بأصحاب الهمم ودراجات اليد التي تستخدم فيها اليدان فقط.

وأضاف البيان أن «سباق الجري سيقام على مدار يومين، إذ من المقرر أن ينطلق سباق 10 كيلومترات 28 أبريل، فيما يقام سباق خمسة كيلومترات 29 أبريل».

ويسمح بالمشاركة في منافسات بطولة الجري للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين من داخل الدولة، وذلك ضمن فئات عدة حسب كل سباق، وهي سباق 10 كيلومترات الذي يضم فئة الهواة للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال وللنساء، ويشارك فيها لاعبو المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمين، وسباق خمسة كيلومترات الذي يضم فئة الهواة المواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للمقيمين من الرجال والسيدات، ولا يسمح فيها بمشاركة لاعبي الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمدربين العاملين في هذه الجهات، على ألّا يقل عمر المشارك في جميع الفئات عن 18 عاماً في تاريخ إقامة السباق، أي من مواليد 28 أبريل 2003 فما دون.

فحص مجاني للمشاركين

قالت اللجنة المنظمة، في بيان صحافي، إنها ستوفر خيمة في نادي الوصل الرياضي للفحص المجاني واستلام أرقام السباق للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية يومي 20 و21 ما بين الساعة 11 صباحاً حتى الخامسة مساء، وللمشاركين في سباق الجري يومي 26 و27 من الساعة 11 صباحاً حتى الخامسة مساء، مع استلام أرقام المشاركة وشريحة قياس التوقيت في المكان والتاريخ ذاتيهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news