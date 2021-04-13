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الامارات | الهيئة العامة للرياضة تُكرّم بحيري وضياء

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دبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت الهيئة العامة للرياضة الإعلاميين رفعت بحيري وضياء الدين علي، تقديراً لمسيرتهما الإعلامية الحافلة بالعطاء والتي امتدت إلى أربعة عقود.

حضر حفل التكريم أمين عام الهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، والأمين العام المساعد خالد المدفع، ومدير مكتب الهيئة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بوهندي، ورئيس جمعية الإعلام الرياضي عبدالله إبراهيم، وأمين عام الجمعية محمد الجوكر، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وثمّن عبدالغفار في بيان صحافي جهود المكرّمين ودورهما في إثراء العمل الصحافي، وتقديم خلاصة خبرتهما لدعم الإماراتية بمختلف ألعابها.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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