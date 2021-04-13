الامارات | بن فطيس يحصد ذهبية «الإمارات المفتوحة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بن فطيس يحصد ذهبية «الإمارات المفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر رامي المنتخب الوطني وفريق جبل علي لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» سيف بن فطيس، بالميدالية الذهبية في بطولة الإمارات المفتوحة للرماية 2021 التي نظمها اتحاد الرماية، أول من أمس، بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، بعد أن حقق في الأدوار التمهيدية 121 طبقاً، وحل في المركز الثاني خالد الظريف برصيد 108 طبقاً، فيما احتل سعيد الظريف المركز الثالث برصيد 105 أطباق.

وعقب المنافسات قام الأمين العام لاتحاد الرماية عضو مجلس إدارة الاتحادين العربي والآسيوي عبدالله بن يعقوب، والمدير المالي عضو مجلس إدارة الاتحاد سعيد القاسمي، بتتويج الأبطال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news