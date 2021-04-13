الامارات | الإمارات تتسلم علم مونديال المبارزة 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتسلم علم مونديال المبارزة 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، علم تنظيم واستضافة بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة (الإمارات 2022).

جاء ذلك خلال احتفالية جرت أول من أمس، في ختام فعاليات بطولة العالم للمبارزة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري، وشارك فيها أكثر من 800 لاعب ولاعبة من 55 دولة من مختلف قارات العالم.

جاءت مراسم التسليم والتسلم بحضور سكرتير عام الاتحاد الدولي ايمانويل كاتساداكيس، ورئيس الاتحاد المصري للسلاح عبدالمنعم الحسيني، ورؤساء ووفود المنتخبات المشاركة في البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news