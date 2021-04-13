شكرا لقرائتكم خبر عن «إمام المشاغب».. لاعب الزمالك من ضرب وليد سليمان إلى سب قيادات الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إمام عاشور لاعب نادي الزمالك دائما يتواجد اسمه في قائمة المشاغبين، بداية من أحداث لقاء الأهلي والزمالك في لقاء السوبر المصري في الإمارات، بعدما قام اللاعب الصاعد حديثا وقتها لدوري الأضواء والشهرة بضرب وليد سليمان صاحب التاريخ الكبير مع النادي الأهلي.

إمام عاشور لم يتعلم من دورس الماضي واستمر في استفزاز جماهير الأهلي وعشاقه، بعد أن قام بتصوير فيديو مشين عقب لقاء الأهلي والزمالك في دوري 1999، وقام بتوجيه سباب وشتائم إلى النادي الأهلي وجماهيره وقياداته الأمر الذي دفع النادي الأهلي بتقديم شكوى ضده ومطالبة اتحاد الكرة بتطبيق القوانين تجاه لاعب الزمالك.

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 ابريل الحالي موعدا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99 .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول ابريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.