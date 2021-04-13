شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الزمالك يرفض خوض المباراة الفاصلة أمام الأهلي ويهدد بعدم إرسال الفريق لـ»السكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أنه لا بد أن تكون هناك وقفة من إدارة النادي الأبيض، بعد قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة فاصلة مع الأهلي لتحديد بطل دوري الشباب مواليد 1999.

وقال بدر حامد، في تصريحات تليفزيونية: «لازم تكون هناك وقفة من إدارة الزمالك.. أنا لو مكان إدارة الزمالك، هعمل اجتماع مجلس إدارة وهاخد قرار ينصف قطاع الناشئين بالنادي».

واوضح: «كان هناك اجتماع بيني وبين طارق يحيى وجمال عبدالحميد، اليوم وتقدمنا بمذكرة إلى اللجنة المؤقتة بالزمالك وشرحنا فيها اللائحة ووجهة نظرنا ورأينا كقطاع».

وعلمت «المصري اليوم» ان الثلاثي أوصي بعدم خوض المباراة الفاصلة أمام الاهلي وعدم إرسال الفريق لملعب السكة الحديد.

وأضاف: «القرار سيتم إعلانه خلال الـ48 ساعة المقبلة»، مؤكدًا: «القرار النهائي في يد الإدارة التي ستقرر ما هو في مصلحة النادي».