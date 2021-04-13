شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.. موعد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بايرن ميونخ الألماني يخوض لقاء هاما ومصيريا أمام باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء أول رمضان – 13-4-2021، ضمن منافسات جولة الإياب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والذي كان فاز الفريق الباريس في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدفين على أرض ملعب أليانز أرينا معقل النادي الألماني.

يخوض بايرن ميونخ لقاءه الهام والمصيري أمام باريس سان جيرمان عند الساعة التاسعة من مساء اليوم ضمن منافسات جولة الإياب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والذي خسر البافاري الجولة الأولى أمام الفريق الباريسي في عقر داره بعدما تالق نيمار دا سيلفا وصنع 3 أهداف إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدفين وماركينيوس الذي سجل هدفا في شباك مانويل نوير الذي فشل في التصدى لأهداف الفريق الباريسي.

تمتلك شبكة بين سبورتس النقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021، ومن المقرر أن يتم إذاعة لقاء بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على قنوات

يخوض بايرن ميونخ لقاءه الهام والمصيري أمام باريس سان جيرمان عند الساعة التاسعة من مساء اليوم ضمن منافسات جولة الإياب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والذي خسر البافاري الجولة الأولى أمام الفريق الباريسي في عقر داره، ومن المقرر أن يذيع هذا اللقاء جواد بدة.

المدرب الألماني، هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، من المتفرض أن يخوض اللقاء بتشكيل فريقه الرسمي، لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن لقاء ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، سولي، ألابا، هرنانديز.

خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، ساني، مولر ، كومان.

خط الهجوم: تشوبو موتينج.

مقاعد بدلاء بايرن ميونخ

نوبل، مارتينيز، ديفيز، بواتينج، سار، موسيالا، نيانزو كواسي.

وشهد ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ الذي يشهد مباراة البافاري مع باريس سان جيرمان بعد دقائق قليلة في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، العديد من الثلوج التى بدأت تتساقط بكثافة على أرضية ملعب أليانز أرينا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمي: كيلور نافاس.

خط الدفاع: لايفن كورزاوا – بريسنيل كيمبيمبي – ماركينيوس – ماكسين كابو.

خط الوسط: إدريسا جاي – أندير هيريرا – يوليان دراكسلر.

خط الهجوم: نيمار – أنخيل دي ماريا – كيليان مبابي.

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