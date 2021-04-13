شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي يهاجم لاعب الزمالك: يمكننا صنع 10 شيكابالا وإمام عاشور ومبادئنا تمنعنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي، إمام عاشور لاعب الزمالك والأحداث التي صاحبت مباراة فريق الشباب لناديه مع الزمالك ببطولة الجمهورية مواليد 1999 معتبراً ما حدث مدبراً وينذر بكارثة.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية: «لايمكن أن يكون سب رموز الأهلي داخل عقر داره في يوم توقيع اتفاقية مع الجامعة الأمريكية بالصدفة، ما حدث مدبر وخطة للإعداد لكارثة ترديد أغاني محفوظة بطريقة منظمة ليس وليداً للصدفة أو من أجل الاحتفال ببطولة، من فعل ذلك يعي ما يفعله وهناك من وجهه للإقدام على هذا التجاوز».

وأضاف القيعي: «هذا الوضع حدث قبل إنطلاق مباراة الأهلي والزمالك الماضية في كرة السلة وهو ما قاله أولياء أمور بعض الجماهير التي ذكرت اسم المدرب الذي اتفق مع ابناءهم بدخول صالة النادي الأبيض، هل لو الوضع معكوس وفريق الشباب بالأهلي هو من قام بهذه الأفعال وسب المنافس داخل ناديه كان سيخرج سالماً؟».

وتابع القيعي: «قالوا إن إمام عاشور هو خليفة شيكابالا في كره جماهير الأهلي، أنا ممكن أصنع عشرة مثل عاشور وشيكابالا ولكن لو فعلت ذلك سأخسر نفسي ومبادئي وأتمنى أن تدرس حالة إمام عاشور، هل كان يقوم بمثل هذه الأفعال مع حرس الحدود أو المحلة؟، ولو تبين أنه لم يكن كذلك لماذا يفعل هذا الأن بعد تحقيق حلمه بالانتقال إلى الزمالك، من أوهمه أن مثل هذه الأفعال تصنع له شعبية ؟».