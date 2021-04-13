محمد الفلاح - إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي المصري بفيروس كورونا

الثلاثاء 13 أبريل 2021

كشف الإعلامي سيف زاهر عن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر بفيروس كورونا.



وقال سيف زاهر عبر قناة "أون تايم سبورت" إن نتيجة المسحة الأولى لمحمد الشناوي جاءت إيجابية بفيروس كورونا المستجد، في حين لم يعلن النادي الأهلي إصابة اللاعب.

وفي حال تأكد إصابته سيغيب الشناوي عن مباراة الأهلي مع النصر، الثلاثاء، في دور الـ32 بكأس مصر، ثم سيغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك يوم الأحد 18 أبريل.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 33 نقطة من 14 مباراة، مقابل 27 نقطة للأهلي من 11 مباراة في المركز الرابع.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن الشناوي، البالغ من العمر 32 عاما، شارك في 20 مباراة الموسم الحالي مع الأهلي، تلقى فيها 10 أهداف، وحافظ على نظافة الشباك 13 مرة.