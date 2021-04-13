شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا بعد إيجابية نتيجة مسحته.

تأتي هذه الصدمة لجماهير المارد الأحمر قبل أيام من مواجهة النصر والزمالك في مباراة القمة وسط مخاوف من عدم لحاق اللاعب بالديربي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، إن بعض أعراض كورونا ظهرت على الشناوي، ليقزر الأهلي خضوع اللاعب لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية.

وشرح شوبير في تدوينة له عبر حسابه على تويتر قائلا: ‏«قصة الشناوى الحقيقيه مع الكورونا شعر بأعراض جاءت النتيجة إيجابية.. النادي الأهلي قرر إعادة المسحة.. كل التمنيات بالشفاء لحارس مصر العملاق».

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة صباح اليوم للتأكد من حالته بشكل نهائي.

وخضع اللاعب لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا فور ظهور الأعراض عليه.