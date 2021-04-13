شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد الشناوي بكورونا.. وحارس الأهلي يرد برسالة قبل لقاء القمة (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتشرت في الساعات القليلة الماضية إصابة محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي بفيروس كورونا، الأمر الذي أثار الخوف في قلوب الجماهير الحمراء خاصة أن لقاء القمة أمام الزمالك سيقام الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأرسل الشناوي حارس الأهلي رسالة طمأنينة لجماهير الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا، وقال عبر حسابه الخاص بموقع «تويتر»:«رمضان كريم وإن شاء الله يكون شهر خير علينا كلنا».

كان تقارير صحفية قد أفادت بغياب محمد الشناوي عن مران الأهلي بسبب ظهور أعراض كورونا عليه خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي جعل اللاعب يخضع لمسحة طبية، ومن المفترض ظهور نتيجتها خلال ساعات قليلة.

وأكد سيف زاهر إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي بفيروس كورونا، وأنه سيغيب عن مباراة النصر بكأس مصر بسبب إصابته بفيروس كورونا، العينة الأولى إيجابية وسيتم عمل مسحة أخرى للتأكد.