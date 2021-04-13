اخبار الرياضه

إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي المصري بفيروس كورونا

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي المصري بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي المصري بفيروس كورونا

الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365

كشف الإعلامي سيف زاهر عن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر بفيروس كورونا.

 

وقال سيف زاهر عبر قناة "أون تايم سبورت" إن نتيجة المسحة الأولى لمحمد الشناوي جاءت إيجابية بفيروس كورونا المستجد، في حين لم يعلن النادي الأهلي إصابة اللاعب.

 

وفي حال تأكد إصابته سيغيب الشناوي عن مباراة الأهلي مع النصر، الثلاثاء، في دور الـ32 بكأس مصر، ثم سيغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك يوم الأحد 18 أبريل.

 

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب وفي رصيده 33 نقطة من 14 مباراة، مقابل 27 نقطة للأهلي من 11 مباراة في المركز الرابع.

 

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن الشناوي، البالغ من العمر 32 عاما، شارك في 20 مباراة الموسم الحالي مع الأهلي، تلقى فيها 10 أهداف، وحافظ على نظافة الشباك 13 مرة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا