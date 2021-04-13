عاجل.. إصابة "محمد الشناوي" بفيروس كورونا وغيابه عن القمة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامي سيف زاهر عن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية، وغاب عن مران الفريق الأحمر اليوم استعدادا لمواجهة النصر في بطولة كأس مصر والقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب.

وقال "زاهر" خلال تقديمه برنامجه "ملعب on" المذاع عبر فضائية "on time sports": أثبتت المسحة التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إيجابيتها، وغاب عن مران الفريق اليوم، وخضع للعزل المنزلي، من أجل خضوعه لمسحة أخرى.

وأضاف أن الشكوك تحوم على عدم لحاق الحارس بمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري، خاصة وأنه موقوف من المشاركة في مواجهة الكأس أمام النصر لحصوله على الانذار الثالث.

وأختتم «زاهر» تصريحاته قائلا: نتمنى له الشفاء العاجل لأنه حارس مصر الأول ليس النادي الأهلي فقط، ولكن لابد أن يعلم الجميع أن الأهلي لديه حراس على أعلى مستوى بيهم علي لطفي الذي يحتاج لخوض المباريات من أجل الظهور بمستوى جيد، وأيضا مصطف شوبير الذي يعد حارس واعد.