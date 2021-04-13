«مسابقة ليست مهمة بالنسبة لنا»..اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تغييراللائحة التي أغضبت الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المصري، إنه تقرر إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك، في دوري الجمهورية بدوري 99.

و أضاف "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أن اتحاد الكرة قرر إقامة جميع المسابقات من دور واحد من تولي إدارة الاتحاد فيما عدا مسابقات الجمهورية.

وأوضح مسابقة 99 انتهت، وكان من المفترض أن تكون ضمن منافسات الموسم الماضي ولاتقام مرة أخرى، هي مسابقة ليست مهمة بالنسبة لنا، دوري 2003 هو المهم بسبب كأس العالم.

وتابع "مجاهد"" من أول ما تولينا المهمة قررنا أن جميع المسابقات هتقام من دور واحد ماعدا بطولات الجمهورية، بعد ما تفاقمت اعداد الكورونا، وقررنا اننا نكمل المرحلة التانية لـ 99 و2001، هم مالهماش مسابقات تاني في الفترة الجاية فحرام يقعدوا الفترة دي كلها بدون لعب، قولنا نكمل المسابقة من دور واحد على ان تستكمل مسابقتي مواليد 2003 و2006 كما بدأت من دورين.

وأشار الي ان اللائحة التي كانت منشورة في نوفمبر تقوم أن البطولة ستبقى بالمواجهات المباشرة، بما أن المواجهات قررنا استكمالها من دور واحد وقررنا نغير النظام، فتقرر النهاردة إن بعد تساوي الفريقين في النقاط سنلعب مباراة فاصلة، لإن لم نحدد لائحة عندما قمنا بتنظيم دوري من دور واحد.

مضيفا انه عندما تم استئناف المسابقة لم تعد المواجهة المباشرة تحتسب على مباراتين، لأن مسألة احتساب الفائز بفارق الأهداف لم يعد موجودًا، وكان هناك مقترحا لتقاسم بطولة 99 بين الأهلي والزمالك خاصة أنها لاتؤهل إلى شئ.

وأختتم "مجاهد " حديثه قائلا: قرار اقامة مباراة فاصلة تم اصداره وأحد مسئولي الناديين اقترح تقاسم البطولة بين الفريقين، قررنا إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل ليكون النظام أكثر عدل.