شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لم يصلنا احتجاج الزمالك على مباراة الترجي والمولودية لإرساله للكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، أن الجبلاية لم تتلق احتجاجا رسميا من نادى الزمالك على نتيجة مباراة الترجى والمولودية الجزائرى الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، حتى تقوم الجبلاية بدورها وإرسال الإحتجاج إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

وأوضح مسؤولو اللجنة أنه بمجرد وصول الاحتجاج من نادى الزمالك سيتم إرساله للكاف؛ لأنه من حق أى ناد البحث عن حقوقه واتحاد الكرة سيساند الزمالك فى موقفه، بحيث يحصل على حقه.

وأكد عمرو الدرديرى، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن نادى الزمالك سيقوم بتقديم احتجاج رسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، بشأن ما حدث فى مباراة الترجى التونسى ومولودية الجزائر فى الجولة السادسة من دور المجموعات.

وقال عمرو الدرديرى، فى مداخلة مع محمد أبو العلا فى برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "الزمالك قرر التقدم باحتجاج رسمى على ما حدث فى مباراة الترجى ومولودية الجزائر؛ لأن ما حدث فى رادس بعيد عن كرة القدم والزمالك لن يصمت حيال ذلك".

وأضاف عمرو الدرديرى: "شخصية الزمالك عادت أمام المولودية وتونجيث والأداء القوى مؤشر جيد للمرحلة المقبلة، ولن نضع شماعة للخروج، ولكن نطالب بحقنا فى اللعب النظيف الذى هو شعار الاتحاد الدولى لكرة القدم".

وكان فريق الزمالك قد حقق فوزًا عريضًا على نظيره تونجيث السنغالى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وسجل أهداف الأبيض محمود الونش "هدفين" ومروان حمدى "هدفين"، بينما سجل لتونجيث بابا عثمان ساكو.

ورغم الفوز ودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، ليحتل الترجى قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.