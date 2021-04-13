شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. طاهر محمد طاهر يحتفل بطريقة "املأ الكأس ببعض الصلصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم هو اللاعب طاهر محمد طاهر، نجم النادى الأهلى والمنتخب الأولمبى، والذى فاجأ الجميع باحتفال من نوع خاص، بعد تسجيل أهدافه، سواء بقميص ناديه أو المنتخب، وتفاعل زملاؤه معه للاحتفال بنفس الطريقة.



طاهر محمد طاهر

"املأ الكأس ببعض الصلصة"، هي سر طريقة الاحتفال بأهداف الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بقيادة طاهر محمد طاهر، وهو ما نشره اللاعب عبر حسابه الشخصي حينئذ على موقع "إنستجرام"، معلقاً على احتفال زملائه بالأهداف، بعدما أثار احتفاله الجدل وطالبه الجميع بتوضيح سبب هذا الاحتفال.