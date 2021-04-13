شكرا لقرائتكم خبر عن "الدولي لليد" يوضح خارطة عمل اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد الدولى لكرة اليد خارطة عمل اللجنة المؤقتة للاتحاد المصرى، برئاسة محمد الأمين، بعد تعيينها مؤخرا، فى ظل إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد السابق، بداعى اختراق الفقاعة الطبية لبطولة العالم الأخيرة بمصر.

ومن أبرز ما تضمنه مهام عمل اللجنة تنفيذ برنامج إعداد المنتخب لأولمبياد طوكيو 2021 ومراجعة النسخة الأخيرة من لائحة النظام الأساسي للاتحاد النظر فى ملاحظات الاتحاد الدولى.



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اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، مؤخرا قرار الاتحاد الدولى لليد بتعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد اللعبة برئاسة محمد الأمين، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد.

وتضم اللجنة كلا من: نبيل خشبة أمين صندوق، وفى العضوية كلا من: عاصم السعدنى وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل وعمرو فتحى.

وشهدت اللجنة المؤقتة إضافة أعضاء جدد عن المجلس السابق، وهم كل من: محمد الأمين وعاصم السعدنى وأيمن صلاح، أما باقى اللجنة فهم من أعضاء مجلس هشام نصر.