شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف: خسارة الزمالك للقاء القمة تعني ضياع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي فى قمة 18 أبريل المقبلة تعنى ضياع الدورى من القلعة البيضاء.

وقال عبد اللطيف، فى تصريح لبرنامج "جمهور التالتة" الذى يذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس 2: إن لاعبي الزمالك لا يشعرون بالجماهير التى تحزن للخسارة وتكون فى قمة الفرح للانتصارات.

فيما أشار وليد صلاح إلى أن الأهلي يتميز عن الزمالك فى عدة عناصر، مؤكدا أنه يرى تراجع مستوى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك خلال الفترة الأخيرة.