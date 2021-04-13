شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: بطولة 99 استُكملت بناء على طلب من شوقي غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى، رئيس قطاع الكرة بالزمالك، أن الزمالك الأحق بالتتويج بدورى مواليد 99 استنادا للائحة البطولة، وقرار لعب المباراة الفاصلة في يد إدارة الأبيض.

وقال طارق يحيى، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "قدمت مذكرة لمجلس الإدارة تتضمن كل ما يخص أزمة قمة الشباب، ومجلس الإدارة سيخاطب اتحاد الكرة قبل إصدار القرار الخاص بالمباراة الفاصلة، وهو صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بخوض مباراة قمة الشباب الفاصلة".

وأضاف طارق يحيى: "حسم البطولة يعود لفارق الأهداف فده حقى واللائحة تنصف الزمالك وبطولة الجمهورية مواليد 99 من حق الزمالك، زى ما الأهلى أخد نقاط مباراة السلة بناء على اللائحة برضو".

وتابع رئيس قطاع الكرة بالزمالك: "بطولة 99 استكملت بناء على طلب من شوقى غريب مدرب المنتخب الأولمبى لتجهيز اللاعبين لأولمبياد طوكيو وليس منه من اتحاد الكرة للأندية".

واختتم: "إمام عاشور أخطأ بعد مباراة قمة الشباب، والزمالك سيعاقب اللاعب، خاصة أنه لعب المباراة بعد عقوبة من كارتيرون في الفريق الأول".