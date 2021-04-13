شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: مباراتا القمة بحكام مصريين.. والنتيجة لن تحسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، أن مباراتى القمة بين الأهلي والزمالك في الدورى ستدار بحكام مصريين، ولم نخاطب الاتحادات الأجنبية بشأن جلب حكام أجانب.

وقال وجيه أحمد، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "حكم مباراة القمة سيكون مصري ولم نرسل لأى اتحاد خارجى لطلب طاقم تحكيم، وهناك طاقمان مصريان سيخضعان لمسحة كورونا وسنختار طاقم منهم".

وأضاف رئيس لجنة التحكيم: "سنعلن عن حكم القمة يوم 16 أو 17 أبريل بعد نتيجة مسحة فيروس كورونا قبل المباراة بثلاثة أيام، ومباراة القمة هذه المرة أسهل من أي مباراة سابقة لأنه لن تكون حاسمة في الدورى، لأن الأولى في الأسبوع الأول والثانية بعدها أكثر من 10 مباريات للتعويض".

وتابع: "تقنية الفيديو ستسهل مهمة الحكم المصرى في القمة؛ لأنها ستحسم المواقف الصعبة التي تؤثر على مجريات المباراة، ونتيجة مباراتى القمة غير حاسمتين في مشوار الفريقين بالدورى".

واستطرد: "الحكم المصرى بكل هذه العناصر المتواجدة في هذه المباراة سينجح بشكل كبير ولن يتسبب في أي مشكلة للفريقين".

واختتم: "اختيارنا للحكم سيكون بناء على عدة شروط، أهمها عدم وجود له سبقة تحكيمية سيئة مع كلا الفريقين، والأكثر هدوءا وثباتا انفعاليا، ومن الممكن أن يكون هناك حكم مصري في الأولمبياد في تقنية الفيديو وهناك مرشح تحت الاختبار للبطولة".