طبيب المنتخب يتحدث عن مدة غياب تريزيجيه عن الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، أنه تواصل مع محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا والجهاز الطبي هناك بعد إصابة اللاعب، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يشك منذ البداية أن الإصابة ستكون خطيرة.

وأعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، خضوع المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق، لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مطلع الأسبوع الجاري.

وقال أبو العلا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" حسام البدري كان يتابع معي الموقف، تريزيجيه من اللاعبين الأقوياء، وهناك تنسيق مع طبيب النادي هناك بشأن ما سيتم بعد إجراء العملية

وأضاف:" تريزيجيه سيخضع لعملية في أقرب وقت ممكن وبعد العملية هنعلن المدة المتوقعة لغيابه".

وأكمل:" نتمنى أن يكون تريزيجيه قادر على العودة في أقرب وقت، والوقت سيكون من 6 لـ 9 أشهر حتى يستطيع العودة".

وأتم تصريحاته :" بعد إجراء العملية ستكون الأمور أوضح بشأن موعد عودته، في اتفاقية هناك لو سافرت من الممكن الا الحق العملية".

وتعرض تريزيجيه لإصابة في الرباط الصليبي خلال المواجهة التي حلها بها أستون فيلا ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد.

الجدير بالذكر أن مدة غياب تريزيجيه ستتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية خلال الأيام الماضية.