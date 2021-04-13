طارق يحيى: بطولة الجمهورية ليست تعطفا على اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد طارق يحيى، مدير قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن استكمال بطولة الجمهورية مواليد 1999 كان بناء على طلب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وليس تعطفا على اللاعبين.

وقال يحيى، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس": "كان هناك اجتماع بين اللجنة الثلاثية لإدارة قطاع الناشئين في تمام الساعة الثالثة عصرا رفقة عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة وهشام إبراهيم نائب الرئيس".

وأضاف: "تقدمت بمذكرة شافية وافية لكل اللوائح وما حدث في لقاء وكل ما كُتب بشأن المباراة، عرضنا الأمر بكل احترافية، ومجلس الإدارة سيخاطب اتحاد الكرة، وفي غضون 48 ساعة سيتم إصدار القرار النهائي".

وتابع: "سمعت أمورا غير منطقية، بطولة الجمهورية مواليد 1999 اُستكملت بناء على طلب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي من أجل رؤية اللاعبين الذين لا يشاركون مع الفرق الأولى للاختيار بينهم لأولمبياد طوكيو".

وأضاف: "استكمال البطولة لم يكن تعطفا على اللاعبين حتى لا يجلسون في بيوتهم كما قيل".

وأكد: "اللائحة واضحة، بطولة الجمهورية مواليد 99 من حق الزمالك، دون الخوض في تفاصيل توصيات القطاع، قلت كل ما يمليه علي ضميري، ولن أذكر رأيي في خوض المباراة الفاصلة من عدمها لأن إدارة الزمالك ستصدر قرارها".

وعن فيديو إمام عاشور لاعب الزمالك الذي يسب فيه رموز الأهلي، أكد يحيى: "هناك فيديو منتشر للاعبي الأهلي وهم يوجهون السباب أيضًا، وعندما يتم إصدار عقوبات يجب معاقبة الطرفين، عبّر عن فرحتك دون الإساءة للآخر".