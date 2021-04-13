الخليج 365 يكشف موقف ياسر إبراهيم النهائي من المشاركة في مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
كشف الفحص الطبي الذي خضع له ياسر إبر اهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن فرص لحاقة بمباراة القمة امام الزمالك المقرر لها الأحد المقبل بمسابقة الدوري ضعيفة للغاية بل وتكاد تكون منعدمه.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم ظهرت نتيجتها وأثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.
وأضاف، أن ياسر إبراهيم يحتاج لبرنامج تأهيلي يستغرق من 10 إلي 15 يوماً للعودة للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.
وأوضح أنه من الممكن أن يخضع ياسر إبراهيم لبرنامج تأهيلي مكثف للحاق بمباراة الزمالك ولكن قد يؤثر ذلك علي تفاقم الإصابة حال شعوره بأي الآم وتزيد مدة غيابه.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، واشتمل مران الفريق على جانب بدني وتدريبات الكرة.
وأغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا مؤقتًا بعدما حسم تأهله إلى دور الثمانية عن المجموعة الأولى، وبدأ التحضير للمواجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.