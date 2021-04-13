الخليج 365 يكشف موقف ياسر إبراهيم النهائي من المشاركة في مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشف الفحص الطبي الذي خضع له ياسر إبر اهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن فرص لحاقة بمباراة القمة امام الزمالك المقرر لها الأحد المقبل بمسابقة الدوري ضعيفة للغاية بل وتكاد تكون منعدمه.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم ظهرت نتيجتها وأثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.

وأضاف، أن ياسر إبراهيم يحتاج لبرنامج تأهيلي يستغرق من 10 إلي 15 يوماً للعودة للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.

وأوضح أنه من الممكن أن يخضع ياسر إبراهيم لبرنامج تأهيلي مكثف للحاق بمباراة الزمالك ولكن قد يؤثر ذلك علي تفاقم الإصابة حال شعوره بأي الآم وتزيد مدة غيابه.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، واشتمل مران الفريق على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وأغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا مؤقتًا بعدما حسم تأهله إلى دور الثمانية عن المجموعة الأولى، وبدأ التحضير للمواجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.