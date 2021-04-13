رئيس الحكام: اخترنا طاقمين لإدارة القمة.. والمباراة ستخرج بسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، أن اللجنة اختارت طاقمين سيتم تعيين أحدهما لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الزمالك والأهلي يوم 18 إبريل الجاري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري.

وأشار وجيه في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1، أن الحكام سيجرون المسحة قبل المباراة بـ3 أيام.

وعلل رئيس لجنة الحكام، أن اختيار حاكمين لضمان السلامة لكافة المتواجدين، ومن أجل أن يكون أمام اللجنة متسع من الاختيار، حيث تجتمع للاختيار من بينهما لإدارة لقاء القمة.

وذكر وجيه أحمد أسباب اختيار طاقم مصري لإدارة القمة: "في السنوات السابقة، كانت تقام في الأسبوع الأخير ويكون مترتب عليها تحديد بطل المسابقة وبالتالي كانت المباراة حساسة، أما المباراتين في 18 إبريل و10 مايو، سيكون أمام الفريقين 16 مباراة، ويكون أمام الفريقين فرصة للتعويض وتقل حساسية المباراة"

وأكمل: "المشاكل تحدث في المباريات بسبب احتساب ركلات الجزاء أو طرد لاعب، وهذه العناصر خاضعة لتقنية الـVAR، وبالتالي المباراة ستخرج بسلام ولن يكون هناك أخطاء تحكيمية".

واختتم مدافعا عن الحكام المصريين: "من الممكن أن نجد حكما مصريا في الأوليمبياد".