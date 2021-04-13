ليفاندوفسكي خارج قائمة بايرن لمواجهة باريس سان جيرمان

تأكّد رسميا غياب المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي عن مواجهة إياب ربع نهائي دوري الأبطال بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.



وأصدر بطل أوروبا قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة في باريس، وخلت من اسم ليفاندوفسكي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، كما خلت القائمة أيضاً من اسم سيرج غنابري المصاب بفايروس كورونا، فيما ضم المدرب فليك كلا من ليون غوريتسكا ولوكاس هيرنانديز وجيروم بواتينغ وكينغسلي كومان بعد شفائهم جميعا من إصابات مختلفة.