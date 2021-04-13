شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان ويعلق الزينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي على تهنئة الجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم الذي يبدأ من صباح الثلاثاء الموافق 13-4-2021. وقال النجم المصري العالمي على موقعه الخاص فيسبوك :كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم.

محمد صلاح يحتفل بأجواء شهر رمضان الكريم

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي على وشك تمديد عقده مع ناديه الإنجليزي خلال الفترة المقبلة لقطع كافة الطرق أمام عملاقة أوروبا المتنافسة على ضمه خلال الصيف المقبل وعلى رأسهم ريال مدريد الذي يريد تعويض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقا لما نشره موقع anfieldcentral، فأن ليفربول يضع أكثر من 10.4 مليون جنيه إسترليني سنويًا لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة في أنفليد خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة وأنه يقدم مستوى فني متميز.وأكد التقريرأن يورجن كلوب يستحق قدرًا كبيرًا من الثناء على الطريقة التي طور بها محمد صلاح، خلال الفترة الماضية