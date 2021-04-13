شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: محمد الشناوي أجرى مسحة أولى لفيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن هناك اشتباها في إصابة محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلي، بفيروس كورونا، وسيغيب عن الفريق في مباراة النصر المقبلة.

وقال الإعلامى سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "إن محمد الشناوى حارس الأهلى أجرى مسحة فيروس كورونا، وجاءت نتيجتها إيجابية، وبالتالي سيغيب عن الأهلى أمام النصر في مباراة الكأس يوم الأربعاء".

وأضاف سيف زاهر: "أن محمد الشناوى سيخضع لمسحة ثانية للتأكد من إصابته بفيروس كورونا، وهناك تخوف في الأهلى من غياب اللاعب عن المباريات المقبلة، وخاصة مباراة الزمالك".

وتابع سيف زاهر: "هناك تخوف من جماهير الأهلى من مشاركة على لطفى في المباريات، وأن مستواه مهتز، ولكن مشكلة علي لطفى هي قلة المشاركة مع الأهلي؛ بسبب المستوى المتميز الذى يقدمه الشناوى".

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد وجه عتابًا وإنذارًا شديد اللهجة لمحمد الشناوي، حارس الفريق، بسبب العصبية التى ظهر عليها في مباراة سيمبا التنزانى ببطولة أفريقيا، والتى كلفته الحصول على بطاقة صفراء في المباراة.

وانتقد عبد الحفيظ الحالة التى ظهر عليها الشناوي خلال مباراة سيمبا التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مدير الكرة لحارس الفريق أنه ما فعله أمر خطأ، خاصة أنه قائد الفريق، وعليه أن يكون قدوة ونموذج في الهدوء والالتزام وعدم الاعتراض على الحكم حتى لو أخطأ الأخير؛ لأنه من الممكن أن يقوم الحكم بتدوين مخالفات تتسبب بعد ذلك في إيقافه.