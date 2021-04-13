شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف وغرامة 50 ألف جنيه فى انتظار إمام عاشور بعد إحالته للانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مصدر بلجنة الانضباط باتحاد الكرة العقوبات التى من المتوقع صدورها ضد إمام عاشور، لاعب الزمالك، بعد تجاوزاته في حق عدد من مسئولي الأهلي، عقب مواجهة الفريقين أمس بالدوري مواليد 99.

وقال المصدر، لـ"الخليج 365": إن إمام عاشور مهدد بعقوبة الإيقاف أو الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه أو الشطب أو تغريمه قيمة ما أتلفه، وفقًا للمادة 23 "مخالفة وعقوبات عناصر اللعبة"، والتي تنص على أنه "إذا صدر منه سلوك رياضي مشين أو تصرف غير لائق أو لا يتحلى بالروح الرياضية أو يثير الجمهور أو يحرض الآخرين على التمييز أو الكراهية أو العنف أو أي سلوك فيه ازدراء قبل أو أثناء أو بعد المباراة".



لائحة الانضباط 2



لائحة الانضباط

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة الفيديو المنتشر لبعض لاعبي فريق الزمالك من مواليد 1999 إلى لجنة الانضباط، برئاسة المستشار سيد بنداري، للفصل فيما ورد فيه من هتافات خارجة عن الروح الرياضية من قِبَل اللاعبين بحق مسئولي أندية منافسة.

وعاش الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية أزمة مُثيرة بين قطبي الكرة المصرية بشأن تحديد بطل الجمهورية، بعدما احتفل كلا الفريقين بالتتويج في سابقة نادرة.

الأهلي فاز على الزمالك أمس، الأحد، بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي أُقيم بفرع الأهلي بمدينة نصر، وبعد المباراة اشتعلت الأزمة بسبب تحديد من يفوز بلقب دوري الشباب مواليد 99، خاصة أن المنافسة كانت بين الأهلي والزمالك بعد تساويهما في النقاط، عقب فوز الأهلي على الزمالك 2 / 1 ليتساوى الفريقان في عدد النقاط، ويحتفل الزمالك بعدها؛ لأنه بطل الدوري بداعي فارق الأهداف، كما احتفل الأهلي أيضًا باللقب بداعي أنه البطل بالمواجهات المباشرة.

الأزمة بدأت عندما تمت إقامة دوري 99 من 3 مجموعات ليصعد أول 3 فرق، وكان هناك اتفاق على إقامة دوري من دورين للفرق الـ9 المتأهلة، لكن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قررت الاكتفاء بدوري من دور واحد ولم تعدل اللائحة، واكتفت بلائحة أول الموسم والتي كانت تنص على أنه في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، وعليه اعتمد الأهلي أنه بطل الدوري بعد فوزه على الزمالك بداعي المواجهات المباشرة.

بينما الزمالك اعتبر نفسه فائزا لأن المواجهات المباشرة لا يعتد بها إلا في إقامة مباراتين بين نفس الفريقين ذهابا وإيابا، وهو ما لم يحدث، وعليه اعتبر الزمالك نفسه فائزاً ببطولة الدوري. الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول أبريل الحالي، تماشيًا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.

ولم يجد اتحاد الكرة أمامه سوى التأكيد على إقامة مباراة فاصلة بين القطبين يوم 20 أبريل الجاري، لتحديد بطل دوري الجمهورية لتسود حالة من الترقب حول هذه المباراة التى بدأت تخطف الأنظار.