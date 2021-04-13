هل تجبر إصابة أجايى موسيمانى على الدفع بـ كهربا فى تشكيل الأهلي؟

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، ضربة موجعة بإصابة النيجيري جونيور أجايى في العضلة الخلفية، وغيابه عن الفريق لمدة لا تقل عن 6 أسابيع.

وخرج النيجيري أجايى مصابا في مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، والتي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف محمد شريف.

وقد تجبر إصابة أجايى، المدير الفني، على إعادة التفكير في إشراك محمود عبد المنعم كهربا في تشكيل الأهلى في المباريات القوية المقبلة، خاصة أنه أحد أفضل اللاعبين في الجناح الأيسر للفريق مع طاهر محمد طاهر.

وكان الجهاز الفني قد أصدر عقوبة على كهربا بإيقافه لمدة شهر، بعد المشادة بينهما في غرفة الملابس، بعد مباراة طلائع الجيش في الدورى، بعدما أبدى اللاعب غضبه من عدم المشاركة بشكل أساسى مع الفريق.

ويخضع كهربا لبرنامج بدني مكثف تحت قيادة كابيلو مخطط الأحمال بالفريق الأحمر، من أجل رفع كفاته البدنية وتجهيزه، ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات القادمة.

ورغم العفو عن كهربا وانتظامه في التدريبات الجماعية، إلا أن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني قبل مباراة سيمبا التنزاني؛ بسبب عدم جاهزيته البدنية وحاجته لأداء برنامج تأهيل بدني، ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويفكر الجهاز الفني في اصطحاب محمود كهربا لقائمة مباراة النصر، على أن يتم منحه جزءًا من الوقت في نهاية المباراة، من أجل اكتساب حساسية المباريات المفقودة عند اللاعب.