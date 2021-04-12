شكرا لقرائتكم خبر عن عقد محمد صلاح مع ليفربول.. «الريدز» يحدد قيمة «مو» الجديدة لمنع رحيله من «الأنفليد».. (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي على وشك تمديد عقده مع ناديه الإنجليزي خلال الفترة المقبلة لقطع كافة الطرق أمام عملاقة أوروبا المتنافسة على ضمه خلال الصيف المقبل وعلى رأسهم ريال مدريد الذي يريد تعويض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

محمد صلاح يقترب من التجديد مع ليفربول

ووفقا لما نشره موقع anfieldcentral، فأن ليفربول يضع أكثر من 10.4 مليون جنيه إسترليني سنويًا لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة في أنفليد خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة وأنه يقدم مستوى فني متميز.

محمد صلاح يقترب من التجديد مع ليفربول

وأضاف التقرير إن الريدز عليه التجديد لعقد محمد صلاح خلال الفترة المقبلة خاصة وأن النجم المصري سجله خالي من الإصابات الطويلة منذ قدومه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي بعد رحلته الأولى في البريميرليج مع ناديه السابق تشيلسي.

محمد صلاح يقترب من التجديد مع ليفربول

وأكد التقريرأن يورجن كلوب يستحق قدرًا كبيرًا من الثناء على الطريقة التي طور بها محمد صلاح، خلال الفترة الماضية

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